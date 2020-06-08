محافظ البصرة مغرداً: رئيس الوزراء وافق على صرف رواتب 30 الف درجة وظيفية

2020/06/08 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف رواتب 30 الف درجة وظيفية.وبحسب تغريدة له على تويتر، تابعتها “العهد نيوز”، اكد العيداني استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف رواتب 30 الف درجة وظيفية من دون ان يشير الى انها في البصرة ام […]

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