باحث عراقي يكتشف عقاراً مضاداً لفيروس كورونا ومساعٍ لإجراء التجارب السريرية

2020/06/08 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تمكن باحث عراقي، من تحضير عقارين مضادين لفيروس كورونا، من تركيبة لمستخلصات عشبية قادرة كمشروع تجريبي على إنقاذ حياة المصابين من خطر الموت المحتم وقال الباحث البروفيسور في كلية العلوم جامعة بابل، علي حمود السعدي، للوكالة الرسمية، إنه “تمكن من تحضير العقارين في مختبرات الكلية من مستخلص مركز لأعشاب طبية طبيعية، أحدهما على […]

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