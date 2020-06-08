رفع عقوبة الإيقاف عن رئيس اتحاد السباحة سرمد عبد الاله

2020/06/08 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، الاثنين، ان لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي الدولي للسباحة، قررت الغاء قرار الايقاف الصادر بحق سرمد عبدالاله في 18 اذار 2020.وذكر الاتحاد العراقي للسباحة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/، انه “تسلم عصر هذا اليوم المستشار القانوني للاتحاد السيد نزار احمد رسالة من الاتحاد الدولي للسباحة مرفقة بنسخة من […]

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