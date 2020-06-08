الحشد الشعبي في بابل يطلق مبادرة لتشجيع المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

2020/06/08 | 22:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل، الاثنين، مبادرة لتشجيع المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما بعد حصول أزمة بعملية التبرع.وقال اعلام الحشد في يبان وتلتقه وكالة صدى، إن هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل اطلقت، اليوم، مبادرة تهدف الى تشجيع المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما للمصابين، مبينا أن مكتب الهيئة في بابل

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