مديرية مقاتلة الدروع الكتيبة الثالثة تنفذ واجباً بحماية صهريج وقود

2020/06/08 | 22:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية مقاتلة الدروع الكتيبة الثالثة بالحشد الشعبي في قاطع مسؤوليتها غرب الانبار، الاثنين، حماية صهريج وقود تابع الى وزارة النفط والذي تعرض لحادث ما ادى الى انقلابة على طريق السريع.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن إن الصهريج النفطي كان قاصدا القطعات التي ترابط على الحدود العراقية السورية الاردنية لغرض

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