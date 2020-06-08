2020/06/08 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء للسفير الألماني: لدينا خطط طموحة لتحسين أداء المنظومة الوطنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء للسفير الألماني: لدينا خطط طموحة لتحسين أداء المنظومة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء للسفير الألماني: لدينا خطط طموحة لتحسين أداء المنظومة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).