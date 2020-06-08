2020/06/08 | 22:49 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجيا ضمن خطة من أربع مراحل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجيا ضمن خطة من أربع مراحل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجيا ضمن خطة من أربع مراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).