وايديك ان طالت فلا تغترر بها

2020/06/08 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل رجلان على الشريف الرضي بكامل قيافتهما احدهما لبق حلو الحديث دخل في سجال مع الشريف الرضي ولكن الاخر لم يكن ينبت ببنت شفة و ( والرضي ) يتحدث مأسورآ بقوام وحركات الاخر الى ان قال الرضي لنفترض ان الشمس ستشرق غدآ فخرجت كلمة من الذي اعجب ( به الشريف ) وهي لنفترض ان الشمس لم تشرق افتشعر وكأن جدارآ قد انهار امامك فقال له ليتك لم تقلها فاذا لم تشرق الشمس ونحن في الصيف ذلك يعني ان لا استمرار للوجود فماذا فعلت ياهذا بلوحة رسمتها ذاكرتي عنك !!!!!

ويعرض الناس بقوامه الممشوق وتقاسيم وجههى الوسيم وشعره الاصفر حين سؤول عن الكرونا قال ماذا ستكون انها تسبب شيئآ مثل الانفلونزا فبهت الجمهور المصفق الذي لم يتعودوا ان يسمعوه بجمل ثقيلة على السمع وبعد اسبوع زارت بلاده بضع خلايا غير مكتملة وبينما هو يجلس كي يسكبوا على راسه الماء ليثبت ان صفار شعره طبيعي وليس صبغآ وامام الكامرة وبدأت قصة الشريف الرضي .

اراد ان يخرج من الانزلاق فوصل الى مطالبة الصين بدفع غرامة عن كل من اصيب في بلاده ونزل الحبل على الجرارفأظلمت الفجيعة انستنا تذكر خبال الرجل لقد استمرت وبطل عن ذكرها فأنزلته الخلية الغير مكتملة الى الملجئ النووي لو كتبتها قصة فهل يصدقني السامعين .

زنجي افريقي بموته يقض مضجع اسطورة الدنيا وطاووسها والمنزلق ( ماشي ) انسان مكتمل نموذج للراسمالية يهزمها زنجي افريقي فقط بعشرين دولار ( مزورة ) دخل المكان الذي قتل فيه كمقام نبي الله خضر وعشرات الالاف يمشون في جنازته والسيد الجليل يستعين بالحرس الوطني بالشرطة بالوتركيت ......



وسكت ثم ازداد سكوتآ واليوم يبحث عم منقد فعاد الى الصين بعدما غرقت الهند والبرازيل والاوربيين الذين لم يكونوا ليصدقوا ( بالجن ) فأروهم في المكرسكوب بعد تكبيرها 85 الف مرة انه ( كوفيد – 19 ) .

ايامنا مثل ايام الاساطير التي نزلت بهم كتب سماوية وخلدت لكنها اليوم لا معجزات ولا اساطيل انهم بشر مثلنا والان لو كنت مكان السيد الجليل المعجزة الذي يرفض راتبآ بعدما اخذها من خادم بسيط راتبه لاربع سنوات قادمة ثم يضحك عليه حين يتحدث عن رحلته الى بلاد الاساطير الذي نحن نعيش فيه : -

فأيديك ان طالت فلا تغترر بها فأن يد الازمان منهن اطول

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