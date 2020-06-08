التقاعد: اكتمال التحضيرات لصرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2020/06/08 | 22:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الاثنين، اكمال التحضيرات كافة لصرف الرواتب التقاعدية لشهر حزيران، بعد ورود أشعار صرف من وزارة المالية.

وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "اكملت التحضيرات كافة لصرف الرواتب التقاعدية لشهر حزيران 2020 بعد ورود إشعار صرف الرواتب من وزارة المالية".





واضافت أنه "سيتم صرف الرواتب بشكل منتظم غداً بعد الظهر، عن طريق منافذ الصرف الالكتروني للموطنة رواتبهم وعن طريق المصارف الحكومية الى المتقاعدين الذي يعتمدون الية الصرف اليدوي وسيتم اعلان الصرف غدا حال اكتمال الإجراءات".

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