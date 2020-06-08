تجدد التظاهرات ولليوم الثاني على التوالي بمدينة النجف

2020/06/08 | 22:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات الغاضبة في مدينة النجف جنوبي العراق، وسط انتشار أمني كثيف في المدينة وبمحيط مباني الحكومة المحلية لمنع وصول المتظاهرين إليها، الذين طالبوا بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات، فيما واجههم عناصر الأمن بالرصاص الحي وقنا...

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