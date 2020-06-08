حقيقة حمل ياسمين صبري في طفلها الأول

2020/06/08 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..للمرة الثانية تسبب حساب موثق للنجمة ياسمين صبري على موقع الفيس بوك في رواج شائعة حملها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تعلن عن حملها الأول وتطلب التهاني من جمهورها.وتبين لاحقا أن الصورة مفبركة ومصدرها الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، علما أن ياسمين لا تملك أية حسابات على الفيس بوك.الصورة تم […]

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