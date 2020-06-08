وزير الكهرباء: لدينا خطط طموحة لتحسين منظومة الطاقة

2020/06/08 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، اليوم الاثنين، مع سفير الألماني أوله دييل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، مؤكدا لدى الوزارة خطط طموحة لتحسين المنظومة الكهربائية.

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