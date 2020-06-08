2020/06/08 | 22:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اطلق هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة راتب المعين المتفرغ لشهر أيار من عام 2020 للمستلمين سابقا مساء يوم الاثنين الموافق 8/6/2020 عن طريق الدفع الالكتروني من خلال مصرفي (الرافدين، وآشور)، فيما سيطلق الراتب عبر مصرف الرشيد خلال اليومين المقبلين بسبب إجراءات فنية تتعلق بالمصرف.وأكد رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي على المصارف تسليم الرواتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً لشهر أيار الماضي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً لشهر أيار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).