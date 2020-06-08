فنزويلا: وصول طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الطبية

2020/06/08 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت كاراكاس اليوم الاثنين، وصول طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الطبية إلى فنزويلا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وكانت إيران أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إذا طلبت كاراكاس ذلك.وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، راقبت واشنطن شحنة الإمدادات الإيرانية، مهددة الحكومات والموانئ وشركات الشحن والتأمين […]

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