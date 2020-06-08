2020/06/08 | 22:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي للسباحة يلغي قرار إيقاف رئيس الاتحاد العراقي سرمد عبد الاله وتعيده لمنصبه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي للسباحة يلغي قرار إيقاف رئيس الاتحاد العراقي سرمد عبد الاله وتعيده لمنصبه) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي للسباحة يلغي قرار إيقاف رئيس الاتحاد العراقي سرمد عبد الاله وتعيده لمنصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).