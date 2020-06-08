وزير الكهرباء يتحدث عن خطط لتحسين أداء المنظومة الوطنية

2020/06/08 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، الاثنين، مع سفير الألماني أوله دييل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، مؤكدا لدى الوزارة خطط طموحة لتحسين المنظومة الكهربائية.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ان "وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، أستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في بغداد أوله دييل، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين"، لافتا الى ان "السفير قدم تهانيه للوزير لتسنمه مهام عمله وزيراً للكهرباء".

واضاف، البيان، انه "تم التطرق خلال اللقاء الى خارطة الطريق المقدمة من شركة سيمنز الألمانية، فضلا عن مناقشة موضوع الوقود الغازي والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وسبل جذب الشركات الألمانية للاستثمار في العراق".

ودعا دييل، بحسب البيان، إلى "تفعيل الشراكة الثنائية، الى جانب تنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين"، مؤكدا "إستعداد شركات بلاده للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق خصوصاً بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي عملت به شركة سيمنز مع ملاكات الوزارة".

من جانبه، قال وزير الكهرباء إن "الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً بـ "رصانة الشركات الألمانية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية، والتي ساهمت بتحسين أداء الطاقة".

واوضح، ان "سوق الطاقة العراقية واعد ومهم"، لافتا الى ان "الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للإسهام بتطوير قدرات العراق في مجال الطاقة".

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