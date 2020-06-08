2020/06/08 | 23:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة وفعاليات منتدى السلام في نينوى الإلكترونية أقام المنتدى مساء هذا اليوم الأحد الموافق 7 حزيران 2020 ندوة إلكترونية تحت عنوان ” ثقافة التعايش في أدب التنوّع ” بمشاركة رئيس إتحاد الأدباء والكتاب في نينوى الشاعر عبد المنعم الأمير والشاعر جميل الجميل عضو الهيأة الإدارية لإتحاد الأدباء والكتاب في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى السلام يحلّق في نينوى بجلساته الإلكترونية التي تخصّ كافة الجوانب في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتدى السلام يحلّق في نينوى بجلساته الإلكترونية التي تخصّ كافة الجوانب في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).