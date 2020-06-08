هيئة التقاعد: سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران غداً الثلاثاء

2020/06/08 | 23:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران اعتباراً من الغد.

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