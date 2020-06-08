همام طارق سيتواجد في مباراة هونغ كونغ

2020/06/08 | 23:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر رياضي، اليوم الاثنين، ان همام طارق سيتواجد في مباراة هونغ كونغوقال المصدر لـ" كلكامش برس"، انه "بعد تدقيق التقرير الرسمي المقدم من حكم مباراة البحرين الأخيرة في التصفيات، تبين ان الحاصل على الانذار هو سعد ناطق وليس همام طارق بالرغم من تدوين اغلب المواقع للانذار على انه منح لطارق".وتابع "لذا فإن همام سيتواجد في مباراة هونغ كونغ، كون المصدر الرسمي للبيانات الدقيقة هو (الفيفا)".

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