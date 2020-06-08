الأسدي: تعديل قانون الانتخابات وإجراءها مبكراً خارطة وضعتها المرجعية ولن نقبل التسويف والمماطلة بشأنه

2020/06/08 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، إنه بعد اكتمال الكابينة الوزارية، على الحكومة البدء السريع والفوري بتنفيذ المنهاج الحكومي خاصة فيما يتعلق بالأزمة الصحية والاقتصادية والأهم هو تنفيذ المطالب التي لأجلها استقالت الحكومة السابقة ولأجلها تظاهر العراقيون في جميع المحافظات ولأجلها عُدل قانون الانتخابات وغُيرت المفوضية.وأضاف الأسدي في مؤتمر صحفي، عقد اليوم […]

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