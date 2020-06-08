قتل جورج فلويد : في مواجهة جريمة بشعة ، تمرّد جميل ( المنظّمة الشيوعيّة الثوريّة ، المكسيك ) - شادي الشماوي

2020/06/08 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 651 ، 8 جوان 2020https://revcom.us/a/651/the-murder-of-george-floyd-en.htmlملاحظة الناشر : في ما يلى بيان منقول عن مدوّنة المنظّمة الشيوعيّة الثوريّة ، المكسيك ؛ " الفجر الأحمر "، ترجمة موقع revcom.usجالت و لا تزال تجول العالم صور و فيديو عمل مشين إقترفته ......





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