2020/06/08 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان – جريدة " الثورة " عدد 650 ، 1 جوان 2020https://revcom.us/a/650/bob-avakian-morality-without-religion-en.htmlلقد إنتهى إلى سمعى أنّه عندما جرى توزيع مقالي " التحرّر من ذهنيّة العبوديّة و من كافة الإضطهاد " في صوف أناس من غرب مدينة شيكاغو ، تساءل أحدهم : " من أين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأخلاق بلا دين و التحرير الحقيقي - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأخلاق بلا دين و التحرير الحقيقي - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).