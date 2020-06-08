كلما تراجع التأييد له تصاعد عنفه / هل يخسر ترامب انتخابات الرئاسة المقبلة؟ - رشيد غويلب

2020/06/08 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اعداد: رشيد غويلبهل يمكن ان يخسر ترامب الانتخابات المقبلة؟ كان هذا السؤال مطروحا بعد فوز ترامب بالانتخابات مباشرة.



لقد انتخب ترامب بعد حملة انتخابية استبدادية وعنصرية، واثار مخاوف تقويض الديمقراطية، وارتقاء قمة الاستبداد.



اليساريون الليبراليون كانوا يرون، ان المؤسسات والاجراءات الديمقراطية في الولايات المتحدة اقوى من هذا الاستبدادي المغرور.



وكثيرمن اليساريين تهرب من الاجابة المباشرة (" ......





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