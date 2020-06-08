2020/06/08 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من الفلاحون في صلاح الدين اليوم الاثنين، عبر وكالة “العهد نيوز” وزارة التجارة وسايلو الحنطة في سامراء وكل المعنيين بتوفير مستحقاتهم المالية المتأخره للشهر الرابع تواليا.واكد الفلاحين ان “تأخر صرف المستحقات امر اثقل من كاهلهم وضاعف معاناتهم لاسيما وهم مدينون للتجار والسائقين ولم يعد بمقدورهم شراء الاسمدة والموبيدات والمواد الاولية التي تساعدهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاحون يطالبون عبر “العهد نيوز” بتوفير مستحقاتهم المالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاحون يطالبون عبر “العهد نيوز” بتوفير مستحقاتهم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).