العراق.. محتجون يحرقون باب مختبر يحوي جهاز فحص كورونا (فيديو)

2020/06/08 | 23:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم محتجون في مدينة الناصرية العراقية، الاثنين، على احراق الباب الخارجي لمختبر الناصرية الذي يحوي جهاز فحص كورونا....

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