هبوط اضطراري لطائرة عسكرية دولية يتسبب بحادث في قاعدة عراقية

2020/06/08 | 23:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، بتضرر طائرة عسكرية أميركية خلال هبوطها في قاعدة التاجي العراقية نتيجة خلل فني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة C130 تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية نفذت هبوطاً اضطرارياً في قاعدة التاجي الجوية، نتيجة خلل فني مما تسبب بإرتطامها بقطع خرسانية في نهاية المدرج.

وأضاف أن فرق الاطفاء العراقية هرعت لاطفاء حريق نتج عن الحادث بعد اشتعال النيران بمحركين دون خسائر بشرية.

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