السليمانية تسجل رقما قياسيا في عدد الاصابات بكورونا خلال ساعات

2020/06/08 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اصابة عشرة اشخاص آخرين بفيروس كورونا في السليمانية لترتفع اعداد الاصابات خلال ساعات قليلة بالمحافظة الى 61 اصابة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا لعمليات الفحص والتفتيش عن المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ثبت اصابة عشر اشخاص آخرين بالفيروس في محافظة السليمانية، مبينا انهم خمسة رجال وامرأتان وفتاة شابة مع طفلين".

واوضح بيان الوزارة، أن "سبعة مصابين هم الملامسين لمصابين سابقين فميا يحمل مصابان اعراض المرض"، مبينا ان "جميع المصابين هم من اهالي قضاء جمجمال".

واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

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