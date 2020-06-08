2020/06/08 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطم طائرة تابعة للقوات الامريكية اثناء هبوطها في قاعدة التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة تابعة للقوات الامريكية اثناء هبوطها في قاعدة التاجي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة تابعة للقوات الامريكية اثناء هبوطها في قاعدة التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).