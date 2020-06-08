وزير النفط يؤكد لنظيره السعودي التزام العراق باتفاق أوبك +

2020/06/08 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات السوق النفطية.

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