2020/06/08 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول أعمال جلسته الاعتيادية المقرر عقدها الأربعاء المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. جدول أعمال البرلمان لجلسة الأربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. جدول أعمال البرلمان لجلسة الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).