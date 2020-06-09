كلنا عنصريون - فاتن نور

2020/06/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور هل العنصرية أمر شنيع؟ قد يستفزّك هذا السؤال، لأنك قمت بتأطيره لا شعورياً، بعنصرية البشر ضد البشر.



وفي هذا الإطار، حتى العنصري حد النخاع، يكره عنصرية غيره، ويعتبرها أمراً شنيعاً.



بينما السؤال في الحقيقة، مفتوح على مصراعيه.



وقد يبدو هزلياً، لو تم تأطيره بعنصرية البشر ضد الحيوان.



مع أن الإنسان يقترف أبشع أنواع الجرائم العنصرية بحق الحيوان كل يوم.



وما زال يحمل الجينات المسؤولة عن نمو ذيل..



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