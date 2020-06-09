2020/06/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة ي إطار حرصها على الأرباح وسعيها تحميل الشغيلة كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية، تقدم "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" بمقترح إلى لجنة اليقظة الاقتصادية يقضي باعتماد إجراء البطالة الجزئية (chômage partiel) لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، لفائدة المقاولات.غلف الاتحاد مقترحه بعبارات خادعة للوعي العمالي من قبيل "التضامن الوطني من أجل الحفاظ على وظائف العمل"، داعيا إلى "مشاركة كلفة الكتلة الأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتيال واسع النطاق للشركات بشأن البطالة التقنية: وضع حد للمهزلة، بقلم غاستون لوفرانك، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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