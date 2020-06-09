اصابات جديدة بكورونا في ذي قار وحالة وفاة وست حالات شفاء

2020/06/09 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، 38 حالة اصابة بفيروس كورونا ، وحالة وفاة واحدة ، اضافة الى تسجيل ست حالات شفاء .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت بواقع 21 اصابة في قضاء سوق […]

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