العربي يقترح طريقة لتسهيل سير اصحاب الاستثناءات خلال حظر التجوال

2020/06/09 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح المتحدث باسم الاذاعات والتلفزيونات العراقية عدنان العربي، طريقة لتسهيل سير اصحاب الاستثناءات خلال حظر التجوال المفروض.و قال العربي في حديث لقناة “العهد”: “من يكافح كورونا هم ثلاثة الاطباء والقوات الامنية والاعلاميين ووسائل الاعلام ضرورية لمواكبة تطورات الوباء والتحذير منه”.و اضاف ان “التوعية من كورونا محصورة بوسائل الاعلام الرصينة وجود الاعلام الرصين يقلل […]

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