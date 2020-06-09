2020/06/09 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​، الثلاثاء، "انزلاق" ​طائرة​ شحن عسكرية أميركية خارج مدرج في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

وقالت البنتاغون، إن "طائرة الشحن من طراز (سي-130) انزلقت خارج مدرجٍ في التاجي ولا إصابات والحادث ليس تحطما".

وكان مصدر امني عراقي أفاد، الاثنين (8 حزيران 2020)، بتحطم طائرة C130 التابعة للجيش الامريكي اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة C130 تابعة الى التحالف الدولي، تحطمت اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني العراقية هرعت لاخماد الحريق في الطائرة التي تحطمت اثناء الهبوط والاصطدام بالكتل الكونكريتية في نهاية المدرج".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، وقد تبين أن انطلاقه من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".

واض

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، بتعرض 40 عائلة نازحة عادت قبل يومين إلى قريتهم المدمرة في اطراف محافظة كركوك، إلى القصف للمرة الثانية.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد

بغداد اليوم - بغداد

قرر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، استثناء 3 فئات من قرار منع التنقل بعد 6 مساءً، لمنع تفشي فيروس كورونا على نطاق اوسع.

ونقلت قناة "العراقية" شبه الرسمية عن قيس المحمداوي قوله إنه تقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنتاغون: انزلاق طائرة شحن عسكرية امريكية خارج مدرج قاعدة التاجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنتاغون: انزلاق طائرة شحن عسكرية امريكية خارج مدرج قاعدة التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).