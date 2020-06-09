تحطم طائرة سي 130 تابعة لقوات الإحتلال الأمريكي قرب بغداد

2020/06/09 | 00:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، عن تحطم طائرة من طراز (c130) تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد من دون معرفة أسباب تحطمها....

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