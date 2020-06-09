2020/06/09 | 00:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام: تحطم طائرة تابعة التحالف الدولي أثناء هبوطها بقاعدة التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: تحطم طائرة تابعة التحالف الدولي أثناء هبوطها بقاعدة التاجي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: تحطم طائرة تابعة التحالف الدولي أثناء هبوطها بقاعدة التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).