الصحة: كوادرنا منعت من الحركة و الغيت استثناءاتها

2020/06/09 | 00:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، منع كوادر وزارته من الحركة والغاء استثناءاتها من حظر التجوال المفروض.و قال البدر في حديث لقناة “العهد”، ” رغم الغاء الاستثناءات الا ان المعلومة واصلة للمواطن و خصصنا نصف وقتنا للحد من انتشار الاشاعة ونفيها”.و اضاف ان “كوادر الصحة ايضا منعت من الحركة والغيت استثناءاتها و […]

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