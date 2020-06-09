الموسوي: سنرفع مشروع قانون لاحتساب وفيات خط الصد الاول من الكوادر الصحية شهداء

2020/06/09 | 00:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد النائب جواد الموسوي، الاثنين، على انه سيرفع مشروع قانون لاحتساب وفيات خط الصد الاول من الكوادر الصحية شهداء.وقال في بيان تلقته "كلكامش برس"، "سنعمل مع اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية على مشروع قانون يرفع الى رئاسة مجلس النواب للتصويت لاعتبار جميع الوفيات في خط الصد الاول من الكوادر الطبية والصحية شهداء بصورة رسمية مع معاملة عوائلهم كعوائل شهداء بكافة الحقوق والامتيازات".واضاف "تقديرا وعرفانا بتضحياتهم وجهودهم لحماية ابناء شعبنا من وباء الكورونا، وتشجيعا لهم لمواجهة هذا الوباء الخطير".

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