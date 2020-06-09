قانون يخص ضحايا كورونا من الكوادر الطبية على طاولة البرلمان

2020/06/09 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة النيابية، عن عزمها تشريع قانون يعامل ضحايا فيروس كورونا من الكوادر الطبية معاملة الشهداء.

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