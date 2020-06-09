باحث عراقي يكتشف عقاراً مضاداً لكورونا

2020/06/09 | 00:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بينما تتسارع خطوات الباحثين في عموم دول العالم لاكتشاف عقار لفيروس كورونا، كان الباحث في كلية العلوم جا...

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