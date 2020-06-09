2020/06/09 | 00:30 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
باحث عراقي يكتشف عقاراً مضاداً لكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
بينما تتسارع خطوات الباحثين في عموم دول العالم لاكتشاف عقار لفيروس كورونا، كان الباحث في كلية العلوم جا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
باحث عراقي يكتشف عقاراً مضاداً لكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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