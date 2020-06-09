مستشار سابق للتحالف الدولي يكشف تفاصيل اصطدام الطائرة الاميركية في التاجي

2020/06/09 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي، الثلاثاء، عن تفاصيل اصطدام الطائرة الاميركية ...





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