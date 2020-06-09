وكالة شؤون الشرطة: لا توجد اية ضغينة تجاه الاعلاميين وهم ضمن مثلث مكافحة كورونا

2020/06/09 | 00:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير اعلام وكالة شؤون الشرطة العقيد نبراس محمد، انه لا توجد هناك اية ضغينة تجاه الاعلاميين لانهم ضمن مثلث مكافحة فيروس كورونا.وقال العقيد نبراس في حديث لقناة “العهد” ان “اكثر المستثنين يخرجون بصورة غير مبررة و خروج بعض المستثنين غير المبرر ساهم في زيادة انتشار الفايروس”.و اضاف ان “الغاء الاستثناءات جاء لمصلحة […]

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