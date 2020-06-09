2020/06/09 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن- الزمان تفرض المملكة المتحدة على القادمين من الخارج اعتبارا من الاثنين حجرا صحيّا لمدة 14 يومًا لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة. ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا:أقل حصيلة وفيات ومباشرة الحجر على الوافدين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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