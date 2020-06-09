بريطانيا:أقل حصيلة وفيات ومباشرة الحجر على الوافدين

2020/06/09 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تفرض‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬حجرا‭ ‬صحيّا‭ ‬لمدة‭ ‬14‭ ‬يومًا‭ ‬لتجنب‭ ‬استيراد‭ ‬إصابات‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬يشكّل‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لقطاعي‭ ‬الطيران‭ ‬والسياحة‭.‬ ويشمل‭ ‬الحجر،‭ ‬الذي‭ ‬ستراجع‭ ‬تطبيقه‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬جميع‭ ‬الوافدين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البر‭ ‬والبحر‭ ‬والجو،‭ ‬سواء‭ […]

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