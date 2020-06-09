حوار استراتيجي في وضع انتقالي

2020/06/09 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬وضع‭ ‬العراق‭ ‬المتشابك‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الاقليمي‭ ‬سياسياً‭ ‬وأمنياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬،‭ ‬يبدو‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الامريكي‭ ‬أكبر‭ ‬المهمات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬سترتسم‭ ‬في‭ ‬ضوئها‭ ‬ملامح‭ ‬مرحلة‭ ‬عراقية‭ ‬كاملة‭ ‬قد‭ ‬تغطي‭ ‬حقبة‭ ‬جيل‭ ‬مقبل‭.‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬محددة‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وترقى‭ ‬داخلياً‭ ‬الى‭ ‬مرتبة‭ ‬القوانين‭ […]

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