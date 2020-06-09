مَن سيفاوض الأمريكان في العراق..وكيف؟

2020/06/09 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ماثيو‭ ‬تولر،‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬لمناسبة‭ ‬تسنمه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الاثنين‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لخوض‭ ‬جولة‭ ‬الحوارالستراتيجيّ‭ ‬مع‭ ‬امريكا‭ ‬في‭ ‬حزيران‭ ‬الجاري‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬لاتزال‭ ‬رسائل‭ ‬واتصالات‭ ‬التأييد‭ ‬والمؤازرة‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬بريطانيا‭ ‬واليابان‭ ‬واستراليا‭ ‬وسواهم‭ ‬تنهال‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ […]

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