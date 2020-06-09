تحطم طائرة امريكية اثناء هبوطها في قاعدة التاجي

2020/06/09 | 00:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بتحطم طائرة C130 تابعة التحالف الدولي اثناء هبوطها في قاعدة التاجي.وقال المصدر ، ان “طائرة نوع C130 تابعة التحالف الدولي تحطمت اثناء هبوطها في قاعدة التاجي بعد احتراق المحرك”.واضاف ان “ذلك جاء بسبب خلل فني”.

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