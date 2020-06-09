2020/06/09 | 00:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط العراقي لنظيره السعودي: ملتزمون باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 00:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي لنظيره السعودي: ملتزمون باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي لنظيره السعودي: ملتزمون باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).