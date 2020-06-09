بوب برادلي: نصحت صلاح بالتعلم من ميسي

2020/06/09 | 00:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يطلب من النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل الملعب والتعلم منه.وقال برادلي: “ميسي أعظم لاعب في التاريخ هذا أول شيء، كما أنه مميز جدا ويسعدني رؤيته فهو من المريخ”.وأضاف: “كنت أنصح محمد صلاح أن يتعلم من […]

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