مصدر:طائرة التحالف كانت قادمة من الكويت وعلى متنها 16 عسكريا امريكيا

2020/06/09 | 00:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادذكر مصدر امني، ان طائرة التحالف التي تحطمت اثناء هبوطها في التاجي كانت تقل على متنها 16 عسكريا امريكيا و قادمة من الكويت.وقال انه "اثناء المسير على المدرج انحرفت عن مسارها وارتطمت بجدار كونكريتي وتعرضت لحادث ادى الى اضرار في هيكل الطائرة"، موضحا ان خط الرحلة كان الكويت تاجي الكويت.واشار الى اصابة اربعة من افرادها والمسافرين على متنها وعددهم 16 عسكريا .كما لفت الى اصابة الطيار بكسر في مشط القدم ، مؤكدا انه لايوجد حريق في الطائرة .وكان مصدر أمني في العاصمة افاد، الإثنين، بتحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي أثناء هبوطها في قاعدة التاجي شمالي بغداد.وقال المصدر أن "طائرة من طراز C130 تابعة للتحالف تحطمت اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية".وأضاف المصدر أن "فرق الاطفاء العراقية هرعت لإطفاء الحريق في الطائرة التي تحطمت اثناء الهبوط والارتطام بجدران في نهاية المدرج".ولم يصدر حتى اللحظة بيان من التحالف الدولي أو خلية الإعلام الأمني العراقية لايضاح تفاصيل بشأن الحادث.

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